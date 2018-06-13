Российский политик и телеведущая Ксения Собчак, которая попала на сайт "Миротворец", собирается вернуться к руководству журналом L'Officiel Russia.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на международную медиагруппу ACMG.

Напомним, Собчак временно приостанавливала работу в журнале из-за участия в президентской кампании 2018 года.

В сообщении ACMG также говорится, что 6 июня у Собчак закончился отпуск.

"Сегодня перед Ксенией и командой стоят новые амбициозные задачи, решив которые команда ACMG рассчитывает не только укрепить, но и значительно усилить позиции журнала на российском рынке", - отметили в ACMG.

По словам телеведущей, она "очень рада вернуться в L'Officiel".

Собчак присоединилась к медиагруппе ACMG в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году Собчак возглавила редакцию российской версии французского журнала L'Officiel Russia.

Как сообщала "Страна", главный редактор российского Forbes отправлен в отставку. Он будет судиться.

Напомним также, что журналисты легендарной газеты "СПИД-инфо" объявили забастовку и остановили выпуск.