Европарламент выделил Украине 1 млрд евро помощи
Сегодня, 13 июня Европарламент поддержал предоставление следующей макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро.
За инициативу проголосовали 527 евродепутатов, против – 124, воздержались – 29 парламентариев, сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя.
Докладчиком по этому вопросу был польский европарламентарий Ярослав Валенса.
Одним из главных условий предоставления Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом в 1 миллиард евро является продолжение борьбы с коррупцией, включая создание антикоррупционного суда.
Общий объем обязательств по предоставлению Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС в реализации реформ определен в размере 12,8 миллиарда евро, из них 2,8 миллиарда уже было предоставлено по предварительным программам.
Как ожидается, эта денежная помощь должна способствовать стабилизации ослабленной украинской экономики и проведения реформ. Макрофинансовая поддержка, как предполагается, будет использована украинскими властями в течение ближайших двух лет.
Следующий шаг – подписание меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной, далее принятие решения в Верховной раде и окончательная поддержка выделения макрофинансовой помощи Советом ЕС.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине международные резервы сжались на $300 млн из-за выплат МВФ.
Также в Кабинете министров Украины не допускают варианта, что выйдут из программы кредитования МВФ.