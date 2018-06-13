Сегодня, 13 июня Европарламент поддержал предоставление следующей макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро.

За инициативу проголосовали 527 евродепутатов, против – 124, воздержались – 29 парламентариев, сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя.

Докладчиком по этому вопросу был польский европарламентарий Ярослав Валенса.

Одним из главных условий предоставления Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом в 1 миллиард евро является продолжение борьбы с коррупцией, включая создание антикоррупционного суда.

Общий объем обязательств по предоставлению Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС в реализации реформ определен в размере 12,8 миллиарда евро, из них 2,8 миллиарда уже было предоставлено по предварительным программам.

Как ожидается, эта денежная помощь должна способствовать стабилизации ослабленной украинской экономики и проведения реформ. Макрофинансовая поддержка, как предполагается, будет использована украинскими властями в течение ближайших двух лет.

Следующий шаг – подписание меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной, далее принятие решения в Верховной раде и окончательная поддержка выделения макрофинансовой помощи Советом ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине международные резервы сжались на $300 млн из-за выплат МВФ.

Также в Кабинете министров Украины не допускают варианта, что выйдут из программы кредитования МВФ.