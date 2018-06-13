Кабинет министров утвердил проект реконструкции железнодорожного пути от станции Вильча до станции Янов в Чернобыльской зоне отчуждения (Киевская область) стоимостью 908,236 млн гривен (по состоянию на 1 марта). Такое решение было принято на заседании правительства, сообщают Украинские новости.

Согласно пояснительной записке, реконструкция железнодорожного пути предоставит возможность обеспечения строительства и эксплуатации Центрального хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и хранилища для промежуточного хранения высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут возвращены из Российской Федерации.

Срок реконструкции - 36 месяцев.

Данное решение было принято с трехдневной доработкой с Министерством финансов и Секретариатом Кабмина.

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