США, Канада и Мексика будут хозяевами чемпионата мира по футболу 2026 года. Соответствующее решение было принято на конгрессе ФИФА в столице России Москве. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter.

Заявку этих трех стран поддержали 134 голосами.

В то же время 65 членов ФИФА выступили за кандидатуру Марокко. Еще один участник конгресса не отдал свой голос ни за одну из заявок.

Фото: FIFA Media/Facebook

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, он начнется 14 июня.

Следующий мундиаль - в 2022 году - примет Катар.

Как сообщала "Страна", одиннадцать городов России примут Чемпионат мира по футболу в 2018 году. В них реконструировали или построили заново двенадцать стадионов. И у каждой спортивной арены - своя история.

Ранее "Страна" писала о том, как выглядят и чем известны стадионы ЧМ-2018 в России.