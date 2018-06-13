Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова призвала власти не допустить дискриминации участников ЛГБТ марша в Киеве. Об этом говорится в публичном обращении омбудсмена.

"Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать "Марш равенства" - акцию в поддержку прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков. Хочу отметить, что и на этот раз публичная дискуссия вокруг этого мероприятия приобретает угрожающей окраски. Угрозы устроить так называемое "сафари" с призами за каждого избитого правозащитника, публичные договоренности о различных проявлениях ксенофобии во время проведения акции - все это заставляет меня обратиться ко всем гражданам и к каждому отдельно", - отмечает Денисова.

Она подчеркнула, что абсолютно каждому человеку Конституцией и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод гарантировано право на мирные собрания и свободу слова.

Денисова также отметила, что особая ответственность за высказывания, которые "прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных чиновниках, поскольку именно их слова в подавляющей степени формируют общественное мнение".

Омбудсмен отметила, что ранее направила обращение к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой принять в рамках их компетенции все возможные меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения Марша равенства его участниками.

Напомним, проведение в Киеве Марша равенства "КиевПрайд-2018" запланировано на воскресенье, 17 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что организаторы ЛГБТ марша в Киеве ожидают 5000 участников.

Также мы сообщали, что в Европарламенте призвали украинскую власть выйти на ЛГБТ-марш в первых рядах.