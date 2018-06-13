При распределении бюджетных средств 8 июня текущего года госфинансирование в размере почти 0,5 млн гривен получили несколько проектов националистической организации С14, которая в последнее время отметилась рядом провокационных акций, включая нападение на главного редактора "Страны", на других журналистов, постоянным участием в различных погромах и беспорядках.

Об этом пишет "Громадське".

Также 500 тыс. грн получила ОО "Голосіївська криївка", учредители которой являются членами "Свободы".

Председателем конкурсной комиссии, которая определяла распределение средств был Николай Даневич, заместитель Министра молодежи и спорта Украины. А секретарем — Николай Ляхович, начальник отдела национально-патриотического воспитания Министерства по вопросам молодежи и спорта.

В 2016 году Николай Ляхович также был членом комиссии по распределению средств на мероприятия национал-патриотического воспитания. Тогда, среди прочих, сумму более 40 тысяч гривен из госбюджета выделили на печать брошюр о появлении УПА "Полесская Сечь", которая, по мнению историка Джона Армстронга, появилась с разрешения Вермахта. Другой член комиссии Николай Даневич — бывший глава Голосеевской РГА.

В этом году конкурсная комиссия решила, что из средств налогоплательщиков стоит профинансировать мероприятия общественной организации "Образовательная ассамблея", среди учредителей которой Евгений Карась (руководитель радикалов С14) и детский лагерь от ОО "Сич-С14", среди учредителей которой Владимир Карась (имеет такую же фамилию, отчество, как и руководитель С14 и зарегистрирован по тому же адресу).

Суммарно для этого из госбюджета выделили 440 тысяч гривен.

По результатам конкурса деньги должны пойти на проекты:

"Национально-патриотическое воспитание — залог информационной безопасности государства". "Популяризация национального исторического наследия путем использования историко-симулятивной забавы "Холодный яр". "Правосознание как фундаментальная основа современного Национально-патриотического воспитания". "Всеукраинский дистанционный центр национально-патриотического воспитания.

Общественная организация "Голосіївська криївка" получила 760 тысяч гривен. Среди основателей ГО — Руслан Андрийко, Лидия Уший, Радислав Дудтка, Дмитрий Павлюк. При этом Руслан Андрийко — глава Черниговской "Свободы", экс-депутат Киевсовета; Лидия Уший — член "Свободы", подавалась в списке партии в Киевсовет; Радислав Дудтка — активист "Свободы", главный юрист-консультант молодежной организации "Сокол Свободы; Дмитрий Павлюк — член партии "Свобода", баллотировался в списке партии в Киевсовет.

По результатам конкурса деньги должны пойти на проекты: "Всеукраинский фестиваль Батуринфест "Сабля"; "Всеукраинский фестиваль "Донцов фест"; "Всеукраинский фестиваль "Карпатская Украина"; "Всеукраинский фестиваль "Гальчевский фест".

Николай Ляхович, с которым связалось издание отмечает, что конкурс проходил в соответствии с законодательством и конкурсная комиссия не может анализировать идеологию организаций, которые подают свои проекты.

"Проекты оценивают в соответствии с приоритетами, которые определены правительством в объявлении конкурса. Как гражданин, я понимаю, что нельзя поддерживать деструктивные проекты или деструктивные движения, но для того, чтобы госслужащий мог на это влиять, должен быть заложен механизм в законодательстве", — говорит Ляхович.

Единственный ныне доступный механизм воздействия на подобные конкурсы — обращение к ГПУ или Минюст, возбуждение производства, расследования и представления соответствующего решения суда о противоправной деятельности организаций, представляющих свои проекты, говорит секретарь конкурсной комиссии.

Во время разговора с журналистом Общественного радио Николай Ляхович выдвинул идею, что к постановлению Кабмина целесообразно внести изменения, чтобы участие в конкурсе не могли участвовать организации, в отношении которых расследуются уголовные производства. Однако, добавил Ляхович, уголовное производство — это еще не приговор суда, который доказал бы вину определенных активистов.

Напомним, только за 2018 год члены С14 осуществили погром лагеря ромов в Киеве; схватили и тащили по городу воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги; облили красной краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева; пытались снести советский памятник Корчагину в Боярке; блокировали въезд в Киево-Печерскую лавру; угрожали насилием Маршу равенства, и вместе с "Карпатской Сечью" призвали "националистов, представителей духовенства, общественные организации, прогрессивную молодежь стать в колонну противников гей-парада и вместе не допустить вакханалию в сердце Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что комиссия Киеврады заблокировала выделение миллионов бюджетных гривен "Муниципальной страже", в которой обосновалась С14.

Также в Киевской полиции открестились от сотрудничества с радикалами из С14.