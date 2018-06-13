Сегодня, 13 июня, Соломенский суд Киева на Вознесенском спуске заминировали. Всех сотрудников эвакуировали.

На месте работают взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщил адвокат Юрий Иващенко на своей станице в Facebook, опубликовав фото.

Фото: Юра Иващенко/Facebook

Фото: Юра Иващенко/Facebook

Напомним также, что сегодня в Киеве проходят полицейские обучения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужа: вовлечены все профильные службы.

Правоохранители просят не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщала "Страна", ранее в центре Киева "заминировали" ресторан крымскотатарской кухни Musafir. Инцидент произошел в среду, 6 июня, по адресу Саксаганского, 57а.

Также "Страна" писала о том, как в Киеве "заминировали" Мерседес на парковке и оставили записку с угрозами.