На сайте Миротворец в разделе Чистилище появилась информация о запорожской чиновнице Маргарите Богуславской, которая в 2017 году приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу под эгидой "федерации" самопровозглашенной ДНР.

Фото: myrotvorets.center

На Миротвореце указано, что чиновница - переселенка из Донецка. В настоящее время она проживает в Запорожье.

"Согласно декларации, получает помощь для внутренне перемещенных лиц. Занимает должность главного специалиста Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области", - говорится в ее профиле.

Ранее "Страна" писала о том, что сайт "Миротворец" объявил пранкера Вольнова своим официальным спикером.

Также мы сообщали, что экс-вокалистку "Тату" внесли на "Миротворец" из-за концертов на Донбассе.