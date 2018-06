В городе Сент-Пол в Миннесоте енот залез на крышу 23-этажного здания. Животное карабкалось вверх по отвесной бетонной стене здания с раннего утра до ночи, пока его снимали на камеры мобильных телефонов местные жители. Об этом сообщает ВВС.

Фотожурналист MPR Эван Фрост заметил енота на выступе первого этажа примерно в 8.30 утра. Об этом он написал в Twitter. Вместе с коллегами они попытались спустить енота, приставив к стене доски, однако животное решило карабкаться вверх.

Весь день пожарные и зоозащитники безрезультатно пытались приманить енота в безопасное место.

Запись Фроста привлекла внимание прохожих и пользователей cоцсети, которые до ночи следили за восхождением енота.

"Немного абсурдно, что мои снимки животного, которого люди обычно ненавидят и считают отвратительным, внезапно собрали тысячи лайков и ретвитов", - прокомментировал ситуацию Фрост.

He made a run for it! Still stuck though. pic.twitter.com/8Z7KTK8K1y