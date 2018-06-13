В Харьковской области на территории Богодуховского и Золочевского районов произошел массовый падеж пчел. Об этом на своей странице в Facebok сообщил пользователь Юрий Павленко.

Фото: facebook.com

По словам автора поста, травля происходила с 7 по 11 июня. По мнению мужчины, причина ЧП - ядохимикаты, которыми местная агрофирма удобряла свои поля. Пчеловод уверяет, что в результате пострадали пасеки, расположенные в радиусе 7-8 километров, падеж составил до 80-90% особей. По словам мужчины, после местные жители обнаружили на складах предприятия остатки инсектицида второй группы опасности.

"Нанесен серьезнейший удар по экономике региона, по экологической безопасности, по социальной стабильности, - написал Павленко. - Многие жители этих сел практически полностью потеряли средства к существованию, так как пчелы и огород было единственным, что кормило их семьи! Не исключено, что вред от применения данного инсектицида может перейти на продукты питания", - говорится в сообщении. 

По данным издания NewsRoom, несколько человек уже обратились в полицию с заявлениями, все они зарегистрированы в Журнале единого учета правонарушений. В данный момент создана комиссия из числа полицейских, представителей Госпродпотребслужбы, органов местного самоуправления и администрации района.

"Будет произведено изъятие нескольких особей погибших пчел для проведения экспертизы, по результатам которой будут приняты дальнейшие правовые решения", - сообщили в полиции.

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