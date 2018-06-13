Одного из выпускников госпитализировали прямо с ВНО по географии с подозрением на корь.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

8 июня в одной из школ Белой Церкви в Киевской области, во время проведения ВНО по географии, с подозрением на корь был госпитализирован ученик 11 класса.

В классе вместе с больным находилось еще 15 детей. В целом же в школе проходили ВНО 293 ученика из города Белая Церковь и Белоцерковского, Ракитнянского, Таращанского, Ставищенского, Фастовского и Сквирского районов Киевской области.

Департамент здравоохранения Киевской обладминистрации созвал оперативный штаб и предпринял ряд противоэпидемических мер в целях локализации и предупреждения заболеваемости корью среди тех, кто контактировал с заболевшим.

Как сообщала "Страна", Минздрав объявил начало вакцинации взрослого населения Украины от кори. В Украине стартовала бесплатная иммунизация вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью.