Сегодня, 12 июня, Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отозвала запрет на серию №297 болгарской вакцины против туберкулеза "Вакцина БЦЖ, лиофилизированная" производства BB-NCIPD Ltd.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение было принято после расследования, которое не установило связи между смертью младенца в Сумской области и применением вакцины.

Сообщается, что смерть новорожденного наступила из-за нарушения техники введения вакцины, а не качества препарата.

В связи с этим Гослекслужба требует обеспечить каждую поставку вакцин и других лекарственных средств, закупаемых через международные специализированные организации, инструкцией для медицинского применения на украинском языке, а также разработать памятку для медицинских работников об особенностях применения вакцин.

Напомним, что в марте Гослекслужба уже издавала временный запрет на данную серию вакцины после смерти ребенка в Сумской области. Однако после заключения региональной группы оперативного реагирования запрет был отменен.

Болгарская вакцина серии 297 была поставлена в Украину Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в сентябре 2017 года. Срок ее пригодности истекает в конце февраля 2020 года. Вакцину БЦЖ против туберкулеза детям вводят в первые дни после рождения, ревакцинация - в 7 лет.