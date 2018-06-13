Замглавы Администрации Президента Украины Алексей Филатов заявил, что информацию о расследовании НАБУ вероятного незаконного обогащения в отношении него, он узнал из прессы.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает УНН.

"Я могу только подтвердить то, что я знаю из прессы. Ко мне НАБУ не обращалось. Из прессы я знаю, что мальчишка, связанный с какой-то партией "УКРОП", или местной ячейкой, обратился с каким-то заявлением, что-то посчитал в моей декларации, но, очевидно, не очень профессионально. Наверное, или молод, или не имеет большой юридической практики, и какие-то в связи с этим сделал предположения", - сказал он.

Он добавил, что НАБУ должно как-то реагировать. "Но я от НАБУ никакой информации официальным путем в виде запроса, ни другим путем не получал", - сказал он, отвечая, известна ли ему информация относительно расследованию в НАБУ в отношении него.

Ранее "Страна" сообщала, что замглавы АП Филатов забыл указать в декларации гражданскую жену и ее юрфирму - журналист.

Также временное правительство. У кого из политиков больше всего роскошных часов.