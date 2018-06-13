В Украине облегчили перевод денег за границу и обратно. Многие банки, у которых есть платежные системы, теперь смогут обслуживать клиентов удаленно. А украинцы, в свою очередь - отправлять валютные переводы прямо со своей гривневой карты и на нее же - получать их.

Такие изменения вытекают из постановления НБУ, которое со вчерашнего дня вступило в силу. Оно касается неторговых операций - тех, для которых мы обычно использует "Вестерн Юнион", "Мани Грэм" и другие платежные системы.

Впрочем, банкиры и эксперты, опрошенные "Страной", говорят, что для клиентов многих украинских банков мало что изменится - крупные игроки рынка уже давно предлагают услуги онлайн-перевода с конвертацией валют. А инновация регулятора призвана скорее зафиксировать сложившуюся реальность, а не создать новую.

Новые правила от НБУ

Инновация регулятора касается банков, которые сотрудничают с международными платежными системами, зарегистрированными в Украине. Клиентам таких банков позволили отправлять деньги за рубеж прямо со своего гривневого счета - гривня при этом будет переконвертирована в доллар или евро по курсу коммерческого банка, о котором тот обязан предупредить клиента.

Эта схема будет работать и в обратную сторону: при получении из-за границы валютного перевода его можно будет зачислить себе сразу на гривневую карту - по курсу, который предложит банк.

Из этого вытекает, что международные переводы можно будет осуществлять удаленно - по крайней мере для тех банков, кто предоставляет услуги онлайн-управления своими счетами. Сейчас это делают почти все финучреждения - однако степень продвинутости банкинга может отличаться.

Для того, чтобы система работала, НБУ разрешил оформлять такие операции не по бумажным, а по электронным документам.

Для этого вводится технология Paperless. Клиент может один раз подать в банк электронные копии своих документов, после чего делать переводы, не предъявляя каждый раз подтверждающих бумаг - как на себя, так и на свои счета, с которых будет идти списание (или начисление) средств.

Очевидно, что такая технология направлена на переход услуги в онлайн и разгрузку отделений банков.

При этом требования к денежным переводам за границу остались прежними: для сумм более 15 тысяч гривен требуются подтверждающие документы. Все, что меньше, обойдется и без них.

"Это уже давно работает в Украине"

Эксперты банковского рынка рассказали "Стране", что постановление Нацбанка мало что изменит для потребителей. Такие услуги для Украины не в новинку - чиновники просто решили легализовать то, что уже давно практиковалось многими.

"Технологии оформления и получения переводов через интернет в Украине в банках уже работают и не первый год", - заявил "Стране" глава пресс-службы Приватбанка Олег Серга. Он сказал, что конвертация валютных поступлений на гривневую карту клиента - тоже не новость для украинского банковского рынка.

По его словам, на украинском рынке уже два года работают онлайн-переводы с "Вестерн Юнионом" и другими платежными системами.

"Это постановление скорее расширяет возможности осуществления таких услуг более широкому кругу финтех-компаний (занимающихся развитием интернет-технологий для банков - ред.)", - предположил Серга.

Главный редактор журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко подтвердил "Стране", что такую схему в целом использовали крупные украинские банки - но другие игроки рынка этим не занимались. Теперь решение НБУ дает "зеленый свет" остальным, считает эксперт.

То есть - виртуализировать денежные переводы банкам никто не мешал и раньше. Это всего лишь вопрос инвестиций в IT. А Нацбанк отрегулировал то, что уже и так работало.

Сколько денег переводят украинцы

Несмотря на запрет российских платежных систем в Украине, переводы из-за границы - один из существенных источников поступлений валюты в страну.

Хотя по итогам 2017 года объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4 млрд - или на 4,4% в сравнении с 2016 годом.

Из Украины переводы также сократились - на 18,8% до $286 млн. В то время как в 2016 году они составляли $352 млн. Это значит, что мы стали меньше покупать за рубежом.

По данным НБУ, самый активный денежный обмен у нас до сих пор ведется с Россией. Украинцы получают больше всего денег из РФ и отправляют больше всего денег в эту страну. В 2017 году в Украину было переведено из России 516 млн долларов (в эквиваленте), а отправлено в РФ – 118 млн.

На втором месте по переводам в Украину находится США. В прошлом году из этой страны к нам поступило 370 млн долларов. Переводы из Израиля в Украину составили 264 млн долларов. На 4-м и 5-м местах по суммам перевода в Украину оказались Италия и Польша: 176 и 106 млн долларов соответственно.