Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон получил $115 тысяч от Фонда Виктора Пинчука за выступления на мероприятиях. В США уже расследуют транш украинского бизнесмена за выступление Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Фонд Пинчука оплатил выступление Болтона мероприятии осенью 2017 года в Киеве и на мероприятии в Мюнхене в феврале 2018 года.

По документам, гонорар от Фонда Пинчука - это весомая часть дохода Джона Болтона за прошлый год.

В сентябре 2017 года советник президента США выступал на дискуссионной панели, в Киеве организованной Фондом Пинчука.

Пресс-секретарь Виктора Пинчука Наталья Вовк сообщила "The Washington Post", что фонд хотел привлечь лучших докладчиков из разных стран, которые представляют разные точки зрения.

Представитель Болтона не стал комментировать информацию.

Напомним, что спецпрокурор Мюллер расследует крупное пожертвование Пинчука в фонд Трампа.

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