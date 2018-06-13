В Киеве 12 июня неуправляемая машина слетела со склона и врезалась в гаражи на Пейзажной аллее. Об этом сообщает "Наш Киев".

Свидетели происшествия рассказали, что водитель припарковал свой Hyundai Tucson на аллее рядом с крутым склоном. Когда он вышел из салона, чтобы заняться ремонтом машины автомобиль "дал газу" и покатился вперед.

Дальше внедорожник скатился по склону вниз со включенными фарами и открытым капотом.

Водитель попытался остановить машину, но безрезультатно.

Hyundai остановился, врезавшись в гаражи, смяв по дороге дерево и оградительный столбик. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Подоле автомобиль обезглавил пешехода.

Напомним также, что возле стадиона "Спартак" в Киеве произошло ДТП с патрульной машиной.