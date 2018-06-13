Главный скандал дня 13 июня - сборная Испании, легендарная "фуриа роха" осталась без тренера, за день до старта чемпионата мира по футболу - 2018.

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщил на пресс-конференции Луис Рубиалес, президент Испанской федерации футбола, передает портал Чемпионат.

"Мы были вынуждены прервать сотрудничество с тренером сборной Хуленом Лопетеги. Желаем ему удачи. Все, чего добьется сборная, будет результатом его работы", - сказал Рубиалес.

Накануне стало известно, что Лопетеги станет новым главным тренером Реала. Именно подписание контракта с Реалом и стало причиной увольнения Лопетеги. Президент футбольной федерации страны Луис Рубиалес был в шоке от этого, ведь Лопетеги три недели назад продлил контракт с национальной командой до 2020 года.

На матч с Португалией испанскую сборную выведет тренер команды U-21 Альберт Селадес или функционер федерации Фернандо Йерро.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА оценила доход от ЧМ-2018 в $6,1 миллиарда.