В шведской компании IKEA, которая объявила о выходе на украинский рынок, обеспокоены наличием в Украине магазинов, работающих под их именем.

Об этом рассказал посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в интервью изданию "Бизнес".

"Я знаю, что для IKEA, как и для других компаний, остается очень важным вопрос соблюдения прав интеллектуальной собственности. В Украине есть много компаний, работающих под логотипом IKEA, которые не имеют к ней никакого отношения. И очень важно этот вопрос решить", — сказал посол.

Также Хагстрем добавил, что опыт крупных шведских компаний IKEA и H&M будет важным для многих других крупных фирм, которые которые собираются выходить на украинский рынок.

Ранее "Страна" сообщала, что крупнейшая торговая сеть IKEA ищет партнеров в Украине.

Также в Кабмине подтвердили, что IKEA и H&M зайдут в Украину в этом году.