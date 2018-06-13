В ноябре в Калифорнии состоится референдум о разделении штата на три новых. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

Как сообщает администрация 31-го штата США, инициатива была предложена и проспонсирована американским венчурным инвестором Тимоти Дрейпером из Кремниевой долины.

Калифорнию предлагается разделить на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию.

Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, в то время как поддержать инициативу готовы лишь 17%.

Кроме того, даже если инициатива сможет набрать большинство голосов, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США.

Украинский политический консультант Дмитрий Джангиров заявил, что подобная инициатива в электоральном плане выгодна республиканцам.

"Хотя Калифорния чисто "синий" (демократический) штат, но условная Северная Калифорния может стать "фиолетовой" (спорной между демократами и республиканцами) с неплохими шансами на получение выборщиков в пользу республиканского кандидата в Президенты", - написал Джангиров на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/DmDzhan

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