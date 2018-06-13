Президент США Дональд Трамп призвал народ спокойно спать по ночам. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter после завершения исторической встречи с лидером КНДР Кимом Чен Ыном.

Фото: twitter.com





"До прихода к власти люди предполагали, что мы будем воевать с Северной Кореей. Президент Обама говорил, что Северная Корея является нашей самой большой и самой опасной проблемой. Больше это не так - спите спокойно по ночам!" - написал Дональд Трамп в соцсети.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая встреча действующего президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Кима Чен Ына, по итогам которой было подписано историческое соглашение.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил о согласии КНДР уничтожить крупный полигон для ракетных испытаний.

Также мы сообщали, что Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться визитами.