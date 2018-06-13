В Международной федерации футбола (ФИФА) оценили будущие доходы от проведения чемпионата мира по футболу в России. По подсчетам финансистов организации Мундиаль принесет ФИФА кругленькую сумму в размере $6,1 миллиардов.

Об этом сообщает авторитетная американская газета The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.

Также по оценке специалистов, ФИФА заработает в общем на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Так, например, федерация планировала получить $3 млрд от продажи прав на телетрансляции различным странам мира. В итоге ФИФА заработает на телеправах на 2% больше (на $60 миллионов).

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