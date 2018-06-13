В Донецке после длительного топливного кризиса появился бензин. Эту информацию "Стране" подтвердили жители города.

Также местные водители в соцсетях сообщают о наличии бензина и отсутствии очередей.

По данным жителей Донецка, на большинстве заправок, где обслуживают за наличные, бензин есть. Его наливают полный бак (раньше было максимум 20 литров).

Фото: facebook.com

Бензина на заправках появился в разных районах города.

Фото: facebook.com

При этом в Донецке сообщают о подорожании бензина. Цена на Аи-95 58 рублей (примерно 24 гривны) за литр. А стоимость на Аи-92 54 рубля (примерно 22 гривны) за литр.

Как ранее рассказывала "Страна", в Донецк везут бензин из России, где топливо в последнее время растет в цене.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему на заправках в "ДНР" исчез бензин.

Как сообщала "Страна", жители Донецка жалуются в социальных сетях на очереди за бензином и высокие цены.