Известный режиссер Станислав Говорухин попал в больницу в критическом состоянии. Новость о его смерти оказалась фейком
Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.
"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.
Ранее российские СМИ сообщали о смерти Говорухина. Но позже эту информацию опровергла пресс-служба режиссера.
Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя".
Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".
Ранее "Страна" сообщала, что Станислав Говорухин объявил, что "Конец прекрасной эпохи" - его последний фильм.
Также Минкульт внес в список невъездных Бабкину, Гришковца, Говорухина, Кустурицу, Сигала и еще два десятка артистов.