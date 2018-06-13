Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Ранее российские СМИ сообщали о смерти Говорухина. Но позже эту информацию опровергла пресс-служба режиссера.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя".

Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".

Ранее "Страна" сообщала, что Станислав Говорухин объявил, что "Конец прекрасной эпохи" - его последний фильм.

Также Минкульт внес в список невъездных Бабкину, Гришковца, Говорухина, Кустурицу, Сигала и еще два десятка артистов.