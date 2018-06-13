Сегодня, 13 июня, Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, правительство предлагает упростить регистрацию расчетных операций.

Ремонт регистраторов расчетных операций также станет проще.

"Мы берем на себя обязательство, что регистрация устройства в качестве кассового аппарата будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений", - сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе заседания.

Она также отметила, что каждый день в среднем 18 миллионов чеков печатается через регистратор расчетных операций.

Как сообщает РБК-Украина, в пояснительной записке проекта говорится о снижении покупательной способности, которая демотивирует малый и средний бизнес. Предприниматели обязаны приобретать дорогостоящие модели кассовых аппаратов. При этом мировой опыт показывает возможность использования альтернативных технологий, в частности современных компьютерно-кассовых систем.

Регистратором расчетных операций могут служить электронные устройства широкого потребления, такие как смартфоны и планшеты.

Гройсман анонсировал переход от кассовых аппаратов к системе электронных чеков Фото: Volodymyr Groysman/Twitter

Ранее сообщалось, что специалисты Государственной фискальной службы разработали модель портативного кассового аппарата.

Как сообщала "Страна", квадрокоптеры, фотоаппараты, телефоны и компьютеры теперь без кассового аппарата продавать запрещено.