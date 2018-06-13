Суд обязал голливудскую актрису Анджелину Джоли разрешить детям общаться с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Об этом пишет TATLER.

На прошлой неделе суд Лос-Анджелеса вынес очередное постановление по делу: Анджелине настоятельно советуют разрешить детям общаться с отцом. Актриса должна объяснить им, что с Питтом они тоже будут в безопасности. По мнению органов опеки, отсутствие общения с Брэдом может навредить детям. При этом встречаться с отпрысками актер может не более четырех часов в день и обязательно в присутствии психолога. Старший сын пары, 16-летний Мэддокс, вправе сам решать, сколько времени он будет проводить с матерью, а сколько — с отцом.

Кроме того, Джоли обязана предоставить бывшему мужу телефонные номера всех детей, чтобы он мог беспрепятственно связаться с ними в любое время.

Уже 20 месяцев некогда самая влиятельная пара Голливуда не может договориться об условиях опеки над шестью детьми. Все это время дети живут с Анджелиной. Она намерена добиться единоличного права опеки.

Ранее "Страна" сообщала, что Анджелина Джоли показала своего двойника из России.

Также Джоли встретила 43-й День рождения на аттракционах с детьми.