Сборная Испании, буквально за день до старта чемпионата мира по футболу - 2108 оказалась в очень щекотливой ситуации и может остаться без главного тренера. Дело в том, Хулен Лопетеги подписал контракт с мадридским Реалом, что вызвало крайнее недовольство в Федерации футбола Испании.

Президент футбольной федерации страны Луис Рубиалес в шоке от такого развития событий, ведь Лопетеги три недели назад продлил контракт с национальной командой до 2020-го. Кроме того, Рубиалес уверен, что такое объявление перед стартом ЧМ-2018 негативно скажется на атмосфере в команде.

Как передает портал Террикон главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги может уже сегодня покинуть свой пост в связи с подписанием контракта в мадридском Реале.

В ближайшие часы состоится пресс-конференция Лопетеги и Рубиалеса. На ней может быть объявлено об отставке тренера. В таком случае на матч с Португалией испанскую сборную выведет тренер команды U-21 Альберт Селадес или функционер федерации Фернандо Йерро.

Напомним, что в самом Реале, были согласны ждать окончания ЧМ - 2018, чтобы команду возглавил Лопетеги.

Ранее "Страна" сообщала, что контрразведка США посоветовала не брать телефоны и ноутбуки на ЧМ-2018 в России.