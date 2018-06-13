Вечером 12 июня на Черновцы налетел ураган, который сопровождался дождем и градом.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Черновецкой области.

Наибольший вред стихия нанесла Черновцам. Было повалено 28 деревьев. В результате падения были повреждены два автомобиля и один маршрутный автобус. Также в одном доме была повреждена кровля. а в другом подтоплен подвал.

Утром 13 июня без электроснабжения оставались 48 населенных пунктов в области.

Спасатели продолжают оказывать помощь в преодолении последствий непогоды.

В соцсетях публикуют видео непогоды в Черновцах.

Ливень налетел на город внезапно.

Напомним, что ранее появились фото и видео, как на Закарпатье выпал град размером с куриное яйцо.

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждают о дождевых паводках и угрозе селевых потоков в Прикарпатье.