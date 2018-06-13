Национальный банк объявил тендер на закупку велопарковки на шесть паркомест за 16,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

Объявлен тендер на закупку 4 металлических конструкций для парковки 6 велосипедов.

В тендер также входят услуги по монтажу четырех велопарковок (каждая на 6 паркомест) на территории зданий Национального банка на ул. Институтской, 9; на пр. Науки, 7; Контрактовой площади, 2-б: и ул. Андреевской, 1.

Ожидаемая стоимость закупки - 16 692 гривен.

Период уточнений установлен до 14 июня; а конечный срок подачи заявок - 20 июня 2018 года.

Согласно тендерной документации, аукцион планируется провести после 14 июня 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк планирует купить систему уничтожения изношенных банкнот за €373 тысячи.

Также Нацбанк объявил тендер на покупку почти тысячи пар черных носков.