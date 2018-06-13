В Шевченковском райсуде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В суде два обвиняемых - Александр Лось и Ярослав Тарасенко.

Дело будет слушать коллегия судей под председательством Виталия Циктича, боковые судьи - Оксана Голуб и Андрей Трубников.

Сегодня суд планирует рассматривать вопрос о принятии обвинительного акта. Кроме того, ожидается продление меры пресечения фигурантам дела - арест Лося и Тарасенко истекает 15 июня. В тот же день истекают сроки досудебного расследования по делу.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из зала суда.

12:48 Корреспондент "Страны" прислал новые фото из зала суда. Перерыв продлится час.

Фото: Cтрана

12:29 Офицер Олег Петров, застреливший убийцу Вороненкова, рассказывает о своем здоровье. Видео "Страны".

12:25 Журналисты общаются с Ярославом Тарасенко в перерыве.

12:20 Суд отклонил отвод судье Трубникову. Объявлен перерыв.

12:16 Наряду с этим, само дело об убийстве Вороненкова было разделено на две части. Первая - касательно Лося и Тарасенко направлена в суд (эпизод о пособничестве убийству), а в том что касается вероятных заказчиков - Владимира Тюрина, Юрия Василенко и Ярослава Левенца - это отдельное дело, где фигуранты объявлены в розыск и расследование продолжается.

12:12 Следствие считает, что Тарасенко подвозил киллера Паршова к месту убийства и затем пытался скрыть следы преступления (автомобиль Ланос). Лосю следствие вменяет слежку за Вороненковым.

При этом, мотивом совершения преступления Лосем и Тарасенко следствие заявляет корыстные мотивы, какого либоупоминания о российском следе в их эпизодах дела нет.

12:05 Ярослав Тарасенко сильно похудел в СИЗО.

Для сравнения - он был вот таким до заключения. Фото опубликовала в Facebook жена павлоградского активиста Наталья Горянская.

12:02 Это Олег Петров, офицер ГУР Минобороны, который охранял Вороненкова в день убийства.

11:57 Адвокат Лося Святослав Пархоменко заявил отвод боковому судье Андрею Трубникову.

Суд удалился в совещательную комнату решать этот вопрос.



Адвокат Лося объясняет причину отвода судье Трубникову тем, что Пархоменко давно поддерживает дружеские отношения с этим отправителем правосудия.