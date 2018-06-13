Кабинет министров на заседании 13 июня поддержал отставку председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Жебривский подал заявление об отставке с поста, который занимал последние 3 года, 9 июня. Он заявил в Facebook, что встретился с президентом Петром Порошенко и попросил его об отставке.

Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко.

Среди претендентов на место Жебривского называлось имя замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Причем сам Грымчак заявил, что "если это нужно, возможно, я бы согласился".

"Страна" проанализировала причины ухода Жебривского. По мнению экспертов, подоплека увольнения Жебривского - отнюдь не планы по развитию региона, а президентские и парламентские выборы, намеченные на март и октябрь 2019 года соответственно.