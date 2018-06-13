Люди без определенного места жительства являются неотъемлемой частью жизни любого мегаполиса. В большинстве своем они вызывают у добропорядочных граждан чувство брезгливости. Но как оказывается и среди них есть настоящие, культовые персонажи.

Как передает Информатор, один из самых колоритных бомжей Киева - "пират" по кличке Ветер. Он обитает на Бессарабской площади уже несколько лет. И привлекает внимание своим оригинальным костюмом. Пиратская шляпа в сочетании с гидрокостюмом для дайвинга смотрится весьма стильно и современно. Сам Ветер себя называет "элитным бомжом города Киев".

Фото: Информатор

Как рассказал бездомный, он погрузился под воду в Тихом океане, а вcплыл на Трухановом острове. Ласты он потерял по пути, а ворона по имени Каркаду, которую он носил на плече, улетела от него вчера.

После короткого диалога c "пиратом" стало известно, что "элитный бомж города Киев" направляется на "Палац спирта" (официальное название станции киевского метро - "Дворец спорта") для принятия утренних водных процедур, ведь гидрокостюм теплый, а ночь была жаркая. Прогулявшись по улице в сторону фонтана, мужчине удалось накопить немного денег, ему даже дали один доллар.

Видео: informator.ua

По приходу на ранее оговоренную локацию, шляпа и рюкзак странника оказались на парапете, а гидрокостюм полностью застегнут. Буквально через несколько секунд произошло полное погружение щукой на глубину около полуметра. После недолгих заплывов, Ветер отправился на утреннюю прогулку, а через некоторое время вернулся на свою родную Бессарабскую площадь.

Ранее "Страна" сообщала, что на Майдане бомж убил коллегу за попытку кражи сумки.

Также мы рассказывали, что в метро Киева бомж избил полицейского.