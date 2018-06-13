Гитарист коллектива американской рок-группы 30 Seconds To Mars Томислав Милишевич объявил об уходе из группы. Об этом сообщает ВВС.

Музыкант хорватского происхождения Милишевич не участвовал в целой серии концертов европейского тура "по личным причинам", после чего поклонники и СМИ активно заговорили о возможном уходе 38-летнего музыканта.

"Не знаю, как объяснить в письме, как я пришел к такому решению", - написал у себя в Twitter Милишевич. "Поверьте, что сейчас это лучшее, что я могу сделать для себя и для группы", - добавляет он, прося поклонников не печалиться и не ругаться по поводу его ухода.

Кстати, Томо пришел на место Солона Бикслера. Он всегда был одним из самых больших поклонников группы. Его отбрали из 200 музыкантов сначала из-за его таланта, а потом из-за его доброты и индивидуальности.

Впервые Томо играл с Джаредом Лето, Шенноном Лето и Мэттом Уоктером и Крэйгом Килборном на The Late Late Show 3 февраля 2003.

Фото: BeOn

Как сообщала "Страна", известный американский музыкант и актер Джаред Лето, фронтмен рок-группы 30 Seconds to Mars поздно вечером 29 апреля прибыл в Киев, прогулялся по ночной столице и сделал селфи в автобусе.

Напомним также, что ранее Джаред Лето рассказал, как беспощадно резали "Отряд самоубийц".