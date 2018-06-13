В России преподаватели учебных заведений начали флешмоб в поддержку коллеги из Омска, которую уволили с работы после фотосессии в закрытом купальнике.

Как сообщает "Сибирь.Реалии", Виктория Попова преподавала историю и параллельно занималась изучением модельного бизнеса. После появления в сети ее фото в купальнике Попову заставили уволиться, но уже 9 июня снова предложили работу.

Несправедливое увольнение коллеги возмутило многих учителей, которые начали массово постить свои фотографии в купальниках или в нижнем белье. Откровенные фото они подписывают хэштегом #УчителяТожеЛюди, заявляя, что такие снимки не являются аморальными и за их публикацию работников образования не имеют права преследовать.

Виктория Попова в купальнике, фото: instagram.com

Под опубликованными в социальной сети Instagram снимками работники образования пишут, что таким образом поддерживают коллегу из Омска.

Фото: instagram.com

"И я не понимаю, почему личная жизнь педагога должна как-то влиять на его профессию. В общем, жду, когда в стране прекратится маразм, и дурацкие предрассудки перестанут существовать", - пишет одна из участниц флешмоба.

Некоторые учителя смело выложили свои фото в нижнем белье.

Также к флешмобу присоединились и мужчины, которые подписали свои фото популярным хэштегом и таким образом поддержали учительницу из Омска.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровенской области уволили воспитательницу детсада за фото в купальнике в соцсетях.

Также мы сообщали, что уволенная за поздравление Гитлера львовская учительница требует восстановления на работе через суд.