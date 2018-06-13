Любовь Ляшко, мать лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко 6 ноября 2017 года оформила свидетельства о праве собственности на квартиру площадью 77 кв. м и 14-метровое машиноместо на столичном Печерске.

Об этом передает Bihus.info.

Недвижимость находится в новостройке по улице Евгения Коновальца, 36-Е. В настоящее время цены за квадратный метр в этом доме стартуют от 31 тысячи гривен, то есть примерная стоимость квартиры матери Ляшко составляет 2,4 млн гривен. Правда, согласно информации из Реестра прав на недвижимое имущество, в эту квартиру и машиноместо мать нардепа инвестировала еще на этапе строительства, поэтому они могли обойтись ей несколько дешевле.

До выхода на пенсию Любовь Ляшко жила в селе Варва на Черниговщине, где работала оператором котельной на газоперерабатывающем заводе. Мать главного радикала страны никогда не владела никаким бизнесом, ее доход составляет 1600 гривен пенсии в месяц, рассказали журналисты.

До этого СМИ сообщали, что в 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации 2 га земли. Затем они были разбиты на более мелкие участки и часть из них продана под застройку. Сейчас у матери депутата осталось 0,84 га. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом. Совокупная стоимость всех наделов матери Ляшко оценивается приблизительно в 3 млн гривен.

"В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 кв. м каждая в доме бизнес-класса по улице Евгения Коновальца, 36 В. Правда, в следующем году все они были проданы и сейчас у нее осталось там только одно 13-метровое машиноместо", - говорилось в расследовании. В начале 2017 года Любовь Ляшко стала владелицей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 млн гривен в новостройке по улице Бориса Гмыри, 10/40. Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановке вблизи Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что жена Ляшко носит модную блузу за 13 000 гривен.

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