В среду, 13 июня, в Шевченковском райсуде Киева проходит подготовительное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Дело будет слушать коллегия судей под председательством Виталия Циктича. Обвиняемые Александр Лось и Ярослав Тарасенко.

Сегодня суд планирует рассматривать вопрос о принятии или нет обвинительного акта. Кроме того, ожидается продление меры пресечения фигурантам дела: арест Александра Лося и Ярослава Тарасенко истекает 15 июня. В тот же день истекают сроки досудебного расследования по делу.

Адвокат Лося Святослав Пархоменко заявил отвод боковому судье Андрею Трубникову. Он объяснил причину отвода судье тем, что давно поддерживает дружеские отношения с этим отправителем правосудия. Однако суд отказал в ходатайстве.

Видео: Страна.ua

Прокурор Анатолий Вельков рассказал, что следствие считает - Тарасенко подвозил киллера Паршова к месту убийства и затем пытался скрыть следы преступления (автомобиль Ланос). Лосю следствие вменяет слежку за Вороненковым.

Мотивом совершения преступления Лосем и Тарасенко следствие заявляет корыстные мотивы, какого либо упоминания о российском следе в их эпизодах дела нет.

Наряду с этим, само дело об убийстве Вороненкова было разделено на две части. Первая - касательно Лося и Тарасенко сейчас как раз и слушается в суде.

Видео: Страна.ua

А в том что касается вероятных заказчиков - Владимира Тюрина, Юрия Василенко и Ярослава Левенца - это отдельное дело, где фигуранты объявлены в розыск и расследование продолжается.

Напомним, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал в экс-депутата четыре раза - Вороненков умер на месте, нападающий также был ранен и умер в больнице.

9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Вороненкова подозревают российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который ранее был гражданским мужем супруги Вороненкова Марии Максаковой.

Напомним, что ранее Интерпол объявил в розыск заказчика убийства Вороненкова.

Как сообщала "Страна", прокуратура Киева передала в суд дело об убийстве Вороненкова.