В Киеве на Подоле автомобиль обезглавил пешехода
В Киеве во вторник 12 июня на улице Набережно-Крещатицкая, 13 автомобиль сбил пешехода. Мужчина без головы более часа пролежал на проезжей части. Об этом сообщает "Информатор".
ДТП случилось около 19.00. Водитель автомобиля Subaru двигался в левом ряду. Правой стороной машина задела пешехода-нарушителя, который перебегал восьмиполосную дорогу в неположенном месте.
Инцидент произошел в 150 метрах от пешеходного перехода.
Парень ударился головой об авто и вследствие удара лишился верхней части тела — шеи и головы. Также по словам очевидца, его задела и другая проезжающая мимо машина, но автомобилист уехал с места события.
К слову, непонятно куда хотел попасть парень, ведь со стороны набережной расположена двухметровая бетонная стена.
В результате аварии, парень погиб мгновенно, а тело отбросило на середину дороги.
Некоторое время обезглавленный труп лежал не накрытый просто посреди дороги, а его объезжали другие авто. Потом тело накрыли, на месте работали правоохранители. А в сторону Оболони образовалась большая пробка.
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
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