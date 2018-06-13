В Киеве во вторник 12 июня на улице Набережно-Крещатицкая, 13 автомобиль сбил пешехода. Мужчина без головы более часа пролежал на проезжей части. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП случилось около 19.00. Водитель автомобиля Subaru двигался в левом ряду. Правой стороной машина задела пешехода-нарушителя, который перебегал восьмиполосную дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошел в 150 метрах от пешеходного перехода.

Парень ударился головой об авто и вследствие удара лишился верхней части тела — шеи и головы. Также по словам очевидца, его задела и другая проезжающая мимо машина, но автомобилист уехал с места события.

К слову, непонятно куда хотел попасть парень, ведь со стороны набережной расположена двухметровая бетонная стена.

В результате аварии, парень погиб мгновенно, а тело отбросило на середину дороги.

Некоторое время обезглавленный труп лежал не накрытый просто посреди дороги, а его объезжали другие авто. Потом тело накрыли, на месте работали правоохранители. А в сторону Оболони образовалась большая пробка.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", возле стадиона "Спартак" в Киеве произошло ДТП с патрульной машиной.

Напомним также, что ранее появились фото и видео странного ДТП с клумбой на площади в Киеве.