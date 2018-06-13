Сегодня, 13 июня, киевлян поразило большое скопление патрульных авто, полиции, спецназа в полной боевой выкладке и бойцов Национальной гвардии в районе стадиона "Спартак".

Но, как оказалось, причин для тревоги нет. Как выяснил на месте корреспондент "Страны" в городе проходят масштабные учения силовиков.

"Да, у нас тут идет операция "Гром", - пояснили нашему корреспонденту спецназовцы.

Фото: Cтрана

Напомним, что сегодня, в Киеве также проходят и учения по освобождению заложников из рук похитителей.

По легенде учений, около 09:00 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе на предпринимателя с сумкой напали неизвестные. Мужчину посадили в автомобиль Volkswagen белого цвета, номер автомобиля АА9460МХ.

Также по легенде преступники были вооружены автоматическим оружием. Машина с подозреваемыми скрылась в направлении Жулян. В городе введен план-перехват.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве неизвестные на черном джипе похитили девушку.