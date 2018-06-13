Возле психиатрической лечебницы на улице Кирилловской в Киеве необычно много полиции и вооруженных автоматами бойцов Нацгвардии.

Как передает с места корреспондент "Страны" полицейские заявили, что идет спецоперацию "Гром". Позже выяснилось, что это Нацгвардия и полиция проводят учения.

Фото: Cтрана

Как сказали нам сотрудники психиатрической больницы их заранее никто не предупреждал об учениях и люди, в том числе и многие пациенты, были в шоке от происходящего.

"Такое ощущение было, что сейчас нас штурмом брать будут. Хотя зачем - было непонятно. Уже шутить начали, что прислали спецназ, что найти в нашем учреждении достойного кандидата в президенты", - сказал "Стране" один из врачей.

Обычных киевлян также встревожило обилие полиции у больницы. Позже в полиции Киева объяснили, в чем дело:

"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужчины: вовлечены все профильные службы. Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция проводит крупные учения по освобождению заложника.

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