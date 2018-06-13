"Укрзализныця" объяснила, как повышает стоимость проезда в поездах в зависимости от пиковых периодов.

Об этом сообщает УНИАН.

Незначительно повышать стоимость билетов без согласования различных министерств и Государственной регуляторной службы могут благодаря приказу №170 Министерства инфраструктуры.

Высокие коэффициенты индексации приходятся на период с 25 по 30 декабря - 1,1., то есть стоимость билетов повышается на 10%.

С 1 июня по 31 августа - коэффициент 1,07, тогда билеты будут дороже на 7%.

Низкие коэффициенты индексации приходится на 31 декабря - 0,7. Чуть выше 9 мая - 0,8.

На цену билета также влияет день недели, когда совершается поездка. Так, в понедельник, четверг, субботу коэффициент составляет 1,0, во вторник и среду - 0,9, в пятницу и воскресенье - 1,1.

Коэффициенты касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов.

В поездах "Интерсити +" коэффициент регулирования стоимости проезда по дням недели немного отличается. В понедельник, вторник и среду - 1,0, в четверг и субботу - 0,9, а в пятницу и воскресенье - 1,1.

Напомним, что с 18 июня "Укрзализныця" запустит услугу полноценного питания в некоторых ночных поездах. Пассажиров вместо борща будут кормить гаспачо, вкусными обедами, натуральным чаем и кофе.

Как сообщала "Страна", билет на "Интерсити" подбирается к 600 гривен. Также в поездах выросла цена на чай, "кофейный напиток (3 в 1)" и воду.