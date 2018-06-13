В Киеве на Академгородке в массовой драке ранили ножом мужчину
Вечером 12 июня на Академгородке в Киеве произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили в сообществе dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
Инцидент произошел улице Доброхотова. Группа из восьми человек сильно избила трех мужчин, ранив при этом одного из них ножом.
Злоумышленники скрылись с места происшествия до приезда полиции.
Информации о состоянии пострадавших пока нет.
Как сообщала "Страна", в Киеве мужчин жестоко избили из-за адюльтера на природе.
Также "Страна" писала, что в Киеве пьяный мужчина подрезал случайного знакомого у метро "Берестейская". Мужчины принялись выяснять отношения, изрядно перебрав со спиртным. В результате конфликта один из них достал из кармана нож и ударил оппонента. Начато уголовное производство.