Вечером 12 июня на Академгородке в Киеве произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили в сообществе dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Инцидент произошел улице Доброхотова. Группа из восьми человек сильно избила трех мужчин, ранив при этом одного из них ножом.

Злоумышленники скрылись с места происшествия до приезда полиции.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчин жестоко избили из-за адюльтера на природе.

Также "Страна" писала, что в Киеве пьяный мужчина подрезал случайного знакомого у метро "Берестейская". Мужчины принялись выяснять отношения, изрядно перебрав со спиртным. В результате конфликта один из них достал из кармана нож и ударил оппонента. Начато уголовное производство.