Иванка Трамп и Джаред Кушнер, дочь и зять президента США, за прошлый год заработали от 82 млн до 222 млн долларов.

Издание The New York Times рассказало, откуда пара Трамп-Кушнер целый год получала такие доходы.

Эти цифры были обнародованы в Белом доме в рамках представления (деклараций) в понедельник ночью - того самого вечера, когда наибольшее внимание в мире было приковано к Сингапуру, где президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречались на историческом саммите.

Доход пары идет из самых разных источников, включая инвестиции, трасты, десятки операций с недвижимостью, аванс на книгу в почти 300 000 долларов США для Иванки Трамп, а также доли в таких предприятиях, как Trump International Hotel в Вашингтоне, благодаря которым она заработала почти 4 миллиона долларов.

В общем, Иванка Трамп заработала минимум 12 миллионов долларов в 2017 году. Она получила 289 тысяч 300 долларов аванса на "Женщины, которые работают" - будущую книгу, которую она пишет для Penguin Random House. Когда Трамп лишил ее должности в своей организации, она получила 2 миллиона долларов на выходное пособие, уплаченное после инаугурации ее отца как президента. Иванка Трамп также заработала в прошлом году 3,9 миллиона долларов от ее доли в отеле Trump International в Вашингтоне, штат Джорджия, и 5 миллионов долларов от Trump Business Trust, который управляет ее модным брендом, и который был создан в марте 2017 года.

Джаред Кушнер владеет активами стоимостью минимум 181 миллион долларов, в сравнении с менее 140 миллионами долларов США, обнародованным весной 2017 года. Он также заработал по крайней мере 5 миллионов долларов за счет пассивного дохода от холдингов в сфере развития недвижимости и сообщил о более чем 5 миллионах долларов прибыли в 2017 году от продажи одного торгового центра в Бронксе.

Кроме того, что они заработали десятки миллионов в прошлом году, пара Трамп-Кушнер приняла на себя значительные долги, видимо, главным образом из-за приобретения недвижимости. "Кушнер сообщил о минимум 27 миллионах долларов до 135 миллионов долларов непогашенных обязательств", - сообщил Bloomberg.

Как отметил CNN, широкий диапазон возникает вследствие того, что "невозможно рассчитать точные суммы доходов и активов, поскольку документы, которые используются во всем правительстве, просят должностных лиц раскрывать цифры в диапазонах, например, от 100 тысяч до 1 миллиона долларов США".

Какова стоимость капитала Иванки Трамп и Джареда Кушнера сейчас? Ответа нет. В начале 2017 года The New York Times сообщила, что стоимость недвижимости и инвестиционных холдингов пары могут составить 740 миллионов долларов. На этой неделе The Times заявило, что капитал пары вырос до 811 миллионов долларов. Другие источники подсчитали, что капитал Иванки Трамп составляет примерно 300 миллионов долларов, а Джареда Кушнера - может составить 800 миллионов долларов.

"Их доходы остаются в основном теми же, поскольку изменения отражают больше того, как эта форма требует раскрывать информацию, чем любая существенная разница в активах и финансовых обязательств", сказал представитель юриста пары, сообщает Associated Press.

Критики говорят, что много инвестиций и операций Иванки Трамп и Джареда Кушнера вызывают серьезную обеспокоенность по поводу конфликта интересов. Это беспрецедентно для людей, чтобы они были кровными родственниками и ведущими советниками президента США, и при этом зарабатывали десятки миллионов долларов в частном секторе.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил: "Америка должна дать понять другим странам: мы защищаем не безвозмездно".

Также скрывали доходы. На дочь Трампа и его зятя подали в суд.