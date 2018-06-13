Полицейские, спустя более чем месяц, так и не смогли установить, что стало причиной отравления детей в школе в Черкассах, которое произошло 8 мая.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Проведенные анализы грунта, воздуха и биологических образцов не выявили отравляющих веществ.

"Поэтому на данное время причина отравления не установлена", - сообщили в Нацполиции Черкасской области.

В то же время, в государственных экспертных учреждениях проводится ряд судебно-химических и токсикологических экспертиз. Их результаты будут проанализированы правоохранителями после получения.

Напомним, в школе отравились 51 человек. Именно такое количество человек проходят, как "пострадавшие" в уголовном производстве.

Ранее токсикологи назвали возможные причины массового отравления детей в Черкассах.

Как сообщала "Страна", киберполиция искала в соцсетях призывы распылять газ в школах среди детей.