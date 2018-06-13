В обнародованном сегодня в "Голосе Украины" тексте закона об Антикоррупционном суде появилась правка о том, что апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции.

Об этом сообщает сайт Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Эта норма появилась в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады, отмечают в ЦПК.

Фото: antac.org.ua

Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции (например, по экс-главе ГФС Насирову), будут завершены так же в общих судах. Следовательно, апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда. В то же время, согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была бы состояться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

"Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текст самого законопроекта прямо перед голосованием, - утверждает Виталий Шабунин, председатель правления "Центра противодействия коррупции". - В согласительном таблице, выложенной на сайте Верховной Рады, этой поправки не было, и апелляция должна была быть в Антикоррупционном суде. Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут "слиты".

Кроме того, такая норма означает, что в ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года, потому что минимум полгода займет создание Антикоррупционного суда, еще 1,5-2 года в двух инстанциях будут рассматриваться самые дела, которые только туда попадут.

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отмечает председатель Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Известный юрист, бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов также иронично прокомментировал "поправки" в закон. Об этом он написал в своем Facebook.

"На днях я выразил обеспокоенность, на что же, после принятия закона об Антикоррупционном суде, будет теперь жить, находящийся на контроле администрации президента и киевского мэра, глава апелляционного суда Киева, харчевавшийся ранее за счет продажи дел НАБУ.

И вот сегодня оказалось, что функционеры БПП и спикер Парубий перед голосованием за закон об антикорсуде незаметно сфальсифицировали норму о рассмотрении всех последних дел НАБУ.

Вскрылось, что текущие резонансные дела, даже после создания антикоррупционного суда будет рассматривать старый апелляционный суд Киева, а не апелляционная палата нового антикоррупционного суда.

Иными словами, все, кого за эти годы власть спасла от НАБУ получили бонус в виде лояльного президентским чиновникам главы Киевской общей апелляции, чем, в принципе, всех простила.

Поэтому, снимаю свою первоначальную обеспокоенность. Все остаётся, как было. Дефицита с кормом не будет", - написал Андрей Портнов.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Напомним, что 7 июня Верховная рада Украины приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционный суд Украины. За проголосовали 315 народных депутатов. Однако для самого создания суда нужен еще один закон.

Принятый закон фактически лишь определяет основы создания и работы Высшего антикоррупционного суда, но не создает его. Для окончательного создания антикоррупционного суда президент должен подать, а Верховная рада принять еще один законопроект, который должен содержать только одну норму - предусмотреть создание Высшего антикоррупционного суд с местонахождением в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко надеются создать Антикоррупционный суд к началу 2019 года.

Также глава НАБУ считает, что Антикоррупционный суд можно создать за полгода.