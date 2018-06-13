В среду, 13 июня, в Киеве возле стадиона "Спартак" произошло ДТП с участием полицейской машины.

Об этом сообщает Соцгород.

ДТП произошло около 10:00 на улице Кирилловской в Подольском районе Киева.

По данным Соцпортала, полицейское авто, судя по всему, совершало разворот и столкнулось с другой машиной, ехавшей прямо.

По данным dtp.kiev.ua, Daewoo ударил Fiat полиции охраны. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что в Украине изменили правила и сроки внесения данных о ДТП в систему учета.

Как сообщала "Страна", под колесами Subaru в Киеве погиб мужчина, который попробовал перебежать шесть полос дороги.