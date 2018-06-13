Возле стадиона "Спартак" в Киеве ДТП с патрульной машиной
В среду, 13 июня, в Киеве возле стадиона "Спартак" произошло ДТП с участием полицейской машины.
Об этом сообщает Соцгород.
ДТП произошло около 10:00 на улице Кирилловской в Подольском районе Киева.
По данным Соцпортала, полицейское авто, судя по всему, совершало разворот и столкнулось с другой машиной, ехавшей прямо.
По данным dtp.kiev.ua, Daewoo ударил Fiat полиции охраны. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что в Украине изменили правила и сроки внесения данных о ДТП в систему учета.
Как сообщала "Страна", под колесами Subaru в Киеве погиб мужчина, который попробовал перебежать шесть полос дороги.
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