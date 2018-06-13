План "Перехват". В Киеве полиция проводит крупные учения по освобождению заложника
В среду, 13 июня, в Киеве полиция отрабатывает учения с похищением бизнесмена в рамках операции "Заложник".
Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники.
По легенде учений, около 09:00 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе на предпринимателя с сумкой напали неизвестные. Мужчину посадили в автомобиль Volkswagen белого цвета, номер автомобиля АА9460МХ.
Также по легенде преступники были вооружены автоматическим оружием. Машина с подозреваемыми скрылась в направлении Жулян. В городе введен план-перехват.
Напомним, что в Киеве поймали двух вымогателей, которые требовали выкуп за бизнесмена.
Как сообщала "Страна", в Кривом Роге неизвестные на красном ВАЗе напали на депутата горсовета. Объявлен план "Перехват".
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