В среду, 13 июня, в Киеве полиция отрабатывает учения с похищением бизнесмена в рамках операции "Заложник".

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

По легенде учений, около 09:00 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе на предпринимателя с сумкой напали неизвестные. Мужчину посадили в автомобиль Volkswagen белого цвета, номер автомобиля АА9460МХ.

Также по легенде преступники были вооружены автоматическим оружием. Машина с подозреваемыми скрылась в направлении Жулян. В городе введен план-перехват.

Напомним, что в Киеве поймали двух вымогателей, которые требовали выкуп за бизнесмена.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге неизвестные на красном ВАЗе напали на депутата горсовета. Объявлен план "Перехват".