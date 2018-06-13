Скандально известная писательница Лариса Ницой во второй раз пришла на допрос СБУ из-за "списка 47", фигурантом которого является. Если в прошлый раз она потребовала от президента Украины Петра Порошенко объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку, то в этот раз она требует проверять госслужащих на знание Закона Украины про госслужбу (в частности, обязанность использования украинского языка во время работы/службы).

Об этом сообщает Ницой на своей странице в Facebook.

Писательница рассказала о том, как прошел ее повторный визит. Сотрудники СБУ разговаривали с ней на украинском языке, допрос и документация также были на государственном языке.

Однако спор на почве языка все же возник, когда в диалоге с сотрудником СБУ Ницой задала вопрос про "избирательное" использование языка другими госслужащими.

"Государственные служащие в Украине (не только СБУ) никакого понятия не имеют о своих обязанностях. Они собирают какие-то бумажки для устройства на работу, берут какую-то справку об украинском языке (кто им ее дает), даже не зная, зачем она.

А кто проверяет государственных служащих в Украине на знание ст. 8 Закона о государственной службе, который у государственных служащих является не только правом но и обязанностью.

Обязанность пользоваться украинским языком, ОБЯЗАННОСТЬ, а не желание, более того, защищать ее от посягательств других", - недоумевает она.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Как сообщала "Страна", литератор Ницой обиделась на проводников поезда, которые заговорили с ней по-русски.

Напомним также, что ранее Лариса Ницой заявила о разочаровании в олигархах.