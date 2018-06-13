Спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал ряд документов, которые указывают на деятельность лоббистского характера экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта от имени экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Politico.

Речь идет о двух документах, которые датированы 2013 годом. В них, в частности, подробно описывается участие Пола Манафорта в попытках оказать влияние на дебаты в Конгрессе, а также в американских СМИ, в связи с тюремным заключением украинского экс-премьера Юлии Тимошенко.

Документы спецпрокурор Мюллер обнародовал по делу о вмешательстве России в президентские выборы.

Манафорта обвиняют в отмывании через оффшоры до $30 млн, уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве. Также его обвиняют в попытках препятствовать правосудию, даче ложных показаний, сговоре с целью помешать властям и сговоре с целью отмывания денег

Напомним, что в деле Манафорта суд обязал назвать европейских политиков, связанных с кампанией Януковича и предоставить список защите до 15 июня.

Как сообщала "Страна", 15 июня Окружной суд Вашингтона выдвинет новые обвинения против Пола Манафорта.