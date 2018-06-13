Украинская команда с номером "The Escape" ("Побег") покорила жюри 13-го сезона America's Got Talent (В Америке есть таланты). Команда получила четыре "да" и прошла в следующий этап конкурса. Номер показали в эфире американского телеканала. Об этом сообщает УНН.

Постановщики номера рассказали, что жюри конкурса похвалили за оригинальность, актуальную тематику и использование новейших технологий в номере.

"Это одно из самых невероятных выступлений, что я когда-либо видела. Мне очень-очень понравилось!" - сказала супермодель и жюри конкурса Хайди Клум.

"Увлекательно видеть вещи, которые мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - добавил продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл.

По сюжету выступления герой попадает в виртуальную реальность. Путешествие сначала кажется веселой прогулкой, но скоро превращается в динамическую гонку на выживание, во время которой герой преодолевает множество препятствий в поисках спасения.

Как сообщала "Страна", на американском телешоу Джонни Оливера посмеялись над "смертью" Аркадия Бабченко.

Также напомним, что в сатирическом телешоу США высмеяли платную встречу Порошенко с Трампом.