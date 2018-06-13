Закон о Высшем Антикоррупционном суде опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Согласно закону № 2447-VIII, Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Он сможет начать работу, когда наберут как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в Антикоррупционном суде.

Закон вступит в силу завтра, 14 июня, - за исключением некоторых норм, которые начнут действовать вместе с началом работы нового суда.

Документ предлагает президенту внести в парламент еще один проект закона - непосредственно о создании Высшего Антикоррупционного суда.

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко надеются создать Антикоррупционный суд к началу 2019 года.

Также глава НАБУ считает, что Антикоррупционный суд можно создать за полгода.