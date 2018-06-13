Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина не будет принимать участие в турнире Moscow River Cup, который будет проходить в России с 23 по 28 июля.

Об этом пишет ISport.

Элина Свитолина не внесла свою заявку на турнир. Ранее, после своего последнего визита в Россию на Кубок Кремля - 2016 спортсменка рассказывала об угрозах в свой адрес.

Вместо Свитолиной первым номером посева может стать немецкая теннисистка Юлия Гергес.

Moscow River Cup заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

На грунтовых кортах в Москве в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.

Напомним, что украинка Элина Свитолина рассказала, почему вылетела с турнира "Ролан Гаррос".

Как сообщала "Страна", украинская теннисистка и пятая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина рассказала, что ее доходы от рекламы приближаются к доходам от призовых.